27日、皇位継承の在り方を巡って高市総理が「男系男子」への強いこだわりを示した。なぜ高市総理は固執するのか？ そもそも「男系男子」とは何か？象徴天皇制に詳しい名古屋大学の河西秀哉准教授に聞いた。【映像】これまでの「女性天皇」一覧高市総理の「皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切とされています。政府としても私としてもこの報告を尊重します」という国会での答弁に対し、河西准教授は「少し“