実写映画も含めた邦画の歴代興行収入ランキングで3位の『千と千尋の神隠し』を筆頭に、『もののけ姫』（7位）と、アニメ映画の数々のヒット作を飛ばしてきたことで知られる“日本アニメ界の巨匠”、宮崎駿氏。そんな宮崎氏の過去の発言がXで拡散され、話題となっている。「ジブリ作品の熱心なファンなら周知の事実ですが、宮崎氏は、ある時期から自らの作品に、本職の声優をほぼ使わなくなり、有名俳優で声優陣を固めるのが恒例