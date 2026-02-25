2026年2月24日、東京都新宿区のいえらぶGROUPが「賃料改定トレンド調査分析」を公表しました。2016年から2025年までの賃貸借契約更新データ46.5万件を集計した分析です。2023年以降の賃料改定がどこで進み、どの物件で伸びているかを把握できる内容です！ いえらぶGROUP「賃料改定トレンド調査分析」 公表日：2026年2月24日調査対象期間：2016年〜2025年集計件数：46.5万件データ範囲：賃貸借契約更新時データいえ