「NBC」の五輪番組で吐露初めての五輪で教訓「二度と繰り返さないように」ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で金メダル、男子シングル8位となったイリア・マリニン（米国）が17日（日本時間18日）、米放送局「NBC」の五輪番組に出演し、悪夢の大失速からの日々と胸中を激白した。ショートプログラム（SP）首位で迎えながら13日（同14日）に行われたフリーでミスを連発。メダルを逃した。あれから4日、口を開いたマ