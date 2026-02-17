愛知県東三河地区の県立高校で、生徒5人がはしかに感染していたことがわかりました。 【写真を見る】愛知・東三河の県立高校ではしか集団感染か同校から男子生徒５人の感染を確認 豊橋市によりますと、市内に住む男子高校生3人は発熱や発疹の症状が出て医療機関を受診し、遺伝子検査の結果、17日はしかの感染が確認されました。 また愛知県によりますと、同じ高校に通う豊川市の男子生徒1人も感染が確認されたということです