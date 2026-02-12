2月11日、女優・平手友梨奈と俳優・神尾楓珠が電撃結婚を発表した。目立った共演のなかった2人の結婚に、世間では驚きの声が続出している。

2人は自身のInstagramを更新し、連名による書面で結婚を報告。《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります》とつづっている。

投稿では、神尾の肩に平手が顎をのせ、2人が真剣な面持ちでカメラに目線を向けている2ショットも公開された。2人が並んだ様子を初めて見たファンからは、祝福の声とともに、「2人の顔が似すぎている」という反応も寄せられるなど、唐突な結婚は驚きをもって受け止められている。

幸せなニュースだが、Xでは、一部ファンから懸念の声も聞こえてきた。

《平手ちゃんと神尾くんなんとなく両人ともメンタル不安定なイメージ》

《神尾楓珠 結婚って2人ともメンタルが気になるけど大丈夫なのか》

《お似合いだけどメンタル面が心配になるな笑》

こうした心配が集まる背景を、芸能担当記者が説明する。

「平手さんは、欅坂46の絶対的エースとして活躍してきましたが、2020年にグループを脱退。理由については、『今は話したいと思わない』と語るのみでした。その後、韓国の大手芸能プロダクションHYBEの日本本社・HYBE JAPAN傘下のレーベルへ移籍するも、2024年には契約終了となっています。

平手さんはこだわりが強く完璧主義で知られるいっぽう、ドラマ撮影の遅刻やドタキャンといった “わがまま” な振る舞いが問題視されたのではないかとも言われています。

実際、過去には2023年に放送されたドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）で準主役を演じていましたが、予定されていたスペシャルドラマと映画化をめぐり『今は音楽活動に専念したい』とドタキャンしたと伝えられたこともありました。

ほかにも、撮影現場に来なくなってしまったなどの報道が後をたたず、ソロ活動が不安視されていたんです」

平手とはまた違った方向だが、神尾には2022年12月頃から、体調不良を理由に長期の “休業状態” に陥った過去がある。

「決まっていた仕事を次々欠席し、当時は各所から心配されていました。事務所の分裂騒動や、稽古に厳しいことで知られる劇団の舞台に出演し、心身ともに疲弊してしまったのではないか、といった報道も飛び出しました。

2023年4月には仕事に復帰し、その後はドラマ『PJ〜航空救難団』や映画『パリピ孔明』『かくかくしかじか』に出演し、完全復活しています。

2人とも、思い詰めやすいタイプなのかもしれませんが、仕事自体は順調ですし、無理しすぎず、お互いに支え合っていければいいのではないでしょうか」（同）

幸せな結婚生活で、周囲からの懸念を吹き飛ばしてもらいたい。