職場において、みなさんが「イラっとさせられる」と感じるのはどのような言動がありますか。株式会社エデュテイメントプラネット（東京都杉並区）が、同社の提供するeラーニング教材「【標準レッスン】ハラスメント防止研修2025」の受講者を対象にアンケートを実施した結果、「舌打ち・鼻で笑うなどの人を見下した態度」が最も多くなりました。【調査結果を見る】あなたが「インシビリティな言動」だと感じるものをすべて選んでく