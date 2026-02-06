傘下企業の不適切取引を巡り、記者会見するKDDIの松田浩路社長＝6日午後、東京都内KDDIは6日、不適切取引の疑いが浮上していた傘下のビッグローブとジー・プランが、2025年4〜12月期までの約9年分で最大約2460億円の売上高を架空に計上していたと発表した。最大約330億円が外部に流出した恐れがある。広告代理事業に従事する社員2人が不正取引を繰り返していたとみられる。KDDIは6日に予定していた25年4〜12月期決算の発表を見