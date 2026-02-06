推しの声が、いつもの遊園地で聞こえてくる。そんな少し不思議で、ちょっと特別な時間が、東京ドームシティ アトラクションズにやってきた。STPR所属の5グループが出演する合同ライブ「STPR Family Festival!! 2026」の開催を記念し、STPRのグループとアトラクションがコラボレーションする。【実写写真】すにすてメンバーが東京ドームシティを遊びつくす！東京ドームを前に記念写真も！このコラボアトラクションを、昨年4月にデビ