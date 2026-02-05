北海道・小樽警察署は2026年2月5日、小樽市で男性が遺体で発見されたと発表しました。遺体が発見されたのは、小樽市銭函3丁目のドリームビーチです。2月5日午後1時半ごろ、散歩していた男性から「ドリームビーチの砂浜で骨らしきものがある。人の手も見える」と110番通報がありました。警察によりますと、遺体は砂にほぼ埋もれていて、目立った外傷はないということです。遺体は衣服（青色ジャンパ&#12540