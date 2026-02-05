ニューストップ > からだニュース > 「胃下垂」の人が太りにくい理由 胃の機能低下で栄養が吸収されにく… 医療 Medical DOC 「胃下垂」の人が太りにくい理由 胃の機能低下で栄養が吸収されにくいから 2026年2月5日 7時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 胃が下腹部あたりまで、下に長く垂れ下がっている状態の「胃下垂」 太りにくいのは胃の機能が低下しているため栄養が吸収されにくいからだそう すぐに満腹感を覚えるため、食事を多くとらない傾向があり痩せ型の人に多い 記事を読む おすすめ記事 ミラノ五輪直前に衝撃疑惑が浮上 まさかの局部注射、関係機関「必ず調べる」ジャンプの飛距離増狙いか 2026年2月6日 8時50分 千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認 主治医が気付き発覚 調査委設置し原因究明へ 2026年2月6日 17時44分 “A型の20倍” インフルエンザB型が急増 熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分 スタバ持ち帰り用紙袋有料化…全店舗で11円 定番商品一部値上げでトール「ラテ」は500円 全国7割の店舗対象 2月18日から 2026年2月6日 16時26分 日本犯罪史上最悪の未解決事件…なぜ遺体の腹部に「受話器」があったのか 2026年2月5日 14時44分