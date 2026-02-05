小泉進次郎防衛大臣が2026年2月4日にXを更新。25年12月に大宮駐屯地を視察した際に現地の隊員から「増加食」の要望があったことを明かし、これを受けてカロリーメイトを支給したことを報告した。「隊員の要望をきめ細やかに聞き取って対応していく」小泉氏はXで、「部隊の隊員からの要望への対応状況について報告します」とし、12月に大宮駐屯地を視察した歳、現地の隊員から「増加食（訓練等に当たって追加的に支給される食事）に