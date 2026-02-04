国際サッカー評議会（IFAB）は、時間稼ぎを厳しく取り締まるための新ルールの導入を検討している。２月28日にウェールズで開催される年次総会で投票が行なわれる予定だ。英紙『Daily Mail』が伝えている。目的は意図的な遅延行為を減らし、インプレータイムを増やすことにある。ゴールキックとスローイン時に、審判が時間稼ぎと判断した場合は指を使って５秒間のカウントダウンを始め、制限時間以内に再開されなければ、ゴール