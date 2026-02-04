大洋（現ＤｅＮＡ）と西武で活躍した今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが１月２９日に川崎市内の病院で亡くなっていたことが分かった。４日、１９９５年から１９９９年にかけて所属していた西武球団が発表した。５８歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。ＰＬ学園高では桑田真澄氏、清原和博氏らと同学年。明大に進み、１９８９年にドラフト４位で大洋（現ＤｅＮＡ）入り。１９９５年の４月にトレードで西武に移