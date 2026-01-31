ついに?聖域?にメスが入る。ＭＬＢは２３日（日本時間２４日）に２０２６年シーズンから全試合で?ロボット審判?による「自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）」を導入すると正式発表。試合は従来通りに球審の判定を基本としつつ、１試合につき２回まで投手・捕手・打者が「チャレンジ」で球審の判定に異議を唱えられるようになり、そのジャッジの際にＡＢＳが用いられる新制度だ。一方で野球の根幹を揺るがしかねない改