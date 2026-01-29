失点の責任があったかどうかは、様々な見方があるだろう。ただ、田中碧に対する批判にもとらえられる発言に、専門メディアが苦言を呈した。１月26日に行われたプレミアリーグ第23節のエバートン戦で、田中は１点リードで迎えた66分から途中出場した。それから約10分後、チームはイドリサ・ゲイエのクロスからティエルノ・バリーに同点弾を献上。１−１と引き分けている。終盤の失点で２ポイントを落としたかたちだ。専門サイ