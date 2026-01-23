元プロ野球選手・鳥谷敬氏の初の冠番組『鳥谷敬のBirdieee GOLF』が、CS・GAORA SPORTSで24日(21:00〜)にスタート。3月にかけて3話放送される。(左から)鳥谷敬氏、かとうれいこ2021年の引退後、本格的にゴルフをスタートした鳥谷氏は、1回の練習で400球を打ち込むという、持ち前のストイックさで瞬く間に上達し、現在のベストスコアは「78」を誇る。今回の番組は、「全ホールをバーディーで回る」という大胆かつロマンあふれる目標