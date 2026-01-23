ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、米専門局「MLBネットワーク」が発表した「現役選手ランキング」で2年連続、4度目の1位に輝いた。大谷は昨年6月、2度目の右肘手術から663日ぶりに復帰。投手として14試合、計47回を投げ1勝1敗、防御率2・87を記録した。打者としては158試合で打率・282、3年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最多55本、102打点をマークし、二刀流復活を印象付けた。エンゼルス時代の22