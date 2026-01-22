人種差別を受けたとして米国の大学を告訴したインド出身の博士課程学生が合意金を受け取った。21日（現地時間）のBBCなどによれば、昨年9月、インド人男性アディティア・プラカシュさんは自身を差別して報復したとして、米コロラド大学ボルダー校（University of Colorado Boulder）を告訴した。告訴状によると、2023年9月、プラカシュさんが電子レンジで食べ物を温めながら紛争が始まった。プラカシュさんはインドの料理「パーラ