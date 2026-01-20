“シャドーバレー”で息抜きもベージュのスーツに身を包み、マイク片手に真剣な表情でコートを見つめているのは、フジテレビの吉岡恵麻アナ（23）だ。１月５日に東京体育館（渋谷区）で開幕した「JVA 全日本バレーボール高等学校選手権大会」、通称「春高バレー」。元『Sexy Zone』の中島健人（31）や佐藤勝利（29）が担当したこともある「春高情熱キャスター」に今年は吉岡アナが選ばれ、コート横で元気にレポートしていたのであ