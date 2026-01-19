自主トレで坂道を走る阪神・大竹＝長崎市阪神の大竹耕太郎投手が18日、長崎市で練習を公開した。昨季はけがで出遅れても9勝を挙げてリーグ制覇に貢献。日本シリーズ終了後も約10日間にわたって体を精力的に動かしてから休養に入ったことで、例年より体の仕上がりは上向きという。「開幕ローテーションを念頭に、全部の部門でキャリアハイを目指してやっていきたい。15ぐらいは勝ちたい」と力強く語った。早大の先輩でソフトバ