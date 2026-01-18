大河ドラマ『豊臣兄弟！』の場面カット（C）NHKオリコンニュース

大河ドラマ「豊臣兄弟！」ラストで徳川家康が初登場「遂にキター！」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 仲野太賀が主演を務める大河ドラマ「豊臣兄弟!」の第3回が18日に放送された
  • ラストには松下洸平が演じる徳川家康が登場し、視聴者から期待の声が続出
  • 「ついに家康がキター!」「配役ピッタリだと思う」などの声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

  • 鶴見辰吾＝大河ドラマ『豊臣兄弟！』（C）NHK
    『豊臣兄弟！』朝倉義景役に鶴見辰吾「今の年齢だからできる表現を発揮したい」 2026年1月15日 12時0分
  • 大河ドラマ『豊臣兄弟！』第3回「決戦前夜」より
    『豊臣兄弟！』第3回 “小一郎”仲野太賀、清洲へ　兄“藤吉郎”池松壮亮との二人三脚の暮らしが始まる 2026年1月18日 6時30分
  • 仲野太賀（26年1月撮影）
    「豊臣兄弟」仲野太賀が怒りの絶叫！織田信長へ農民目線での叫びに「どう成り上がる？」Ｘうなる 2026年1月11日 22時28分
  • 猪塚健太＝大河ドラマ『豊臣兄弟！』（C）NHK
    猪塚健太、大河ドラマ初出演が決定　『豊臣兄弟！』滝川一益役「街中で思わずガッツポーズした」 2026年1月14日 12時0分
  • 麿赤兒（C）白鳥真太郎＝大河ドラマ『豊臣兄弟！』（C）NHK　
    『豊臣兄弟！』信長の義父・斎藤道三役を麿赤兒「ほんの数秒の出番だが、斎藤道三と言えば、大いに魅力的だ」 2026年1月15日 12時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 俳優同士 妊娠が判明し19歳差婚
    2. 2. かりそめAD転落死 マツコに懸念
    3. 3. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    4. 4. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    5. 5. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    6. 6. 夫が認知症に 不倫記録を発見
    7. 7. 市電でライター 注意されて暴言
    8. 8. 過度な食べ残し配信者に店が注意
    9. 9. そりゃO157出るわ…女性客重症
    10. 10. 夫死去の平野レミを上野樹里救う
    1. 11. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶　激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
    2. 12. 3歳から兄の性被害 34歳女優告白
    3. 13. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
    4. 14. 放送開始1分40秒で肉体関係 驚き
    5. 15. 意外と知らないトヨタ城下町の闇
    6. 16. 実は年齢非公表の芸能人 驚き1位
    7. 17. よくないと思う 吉岡里帆怒った
    8. 18. YouTuberきりまる 結婚を報告
    9. 19. ダウン症の娘出産 自死を考えた
    10. 20. 川島明「じゃない方」時代の格差
    1. 1. 市電でライター 注意されて暴言
    2. 2. そりゃO157出るわ…女性客重症
    3. 3. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶　激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
    4. 4. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
    5. 5. 意外と知らないトヨタ城下町の闇
    6. 6. ダウン症の娘出産 自死を考えた
    7. 7. 随分挑戦したな 佳子さまに驚き
    8. 8. ネイリスト殺人 元夫からDVか
    9. 9. 共通テスト初日は大きな混乱なし
    10. 10. 神奈川でM7級地震予想 確率更新
    1. 11. 「0泊」JAL成田-デリー線が話題
    2. 12. 平野歩夢が転倒し流血 五輪直前にアクシデント、代表4人目は19歳・山田琉聖が確実に、女子は工藤璃星が2位【ハーフパイプW杯第5戦】
    3. 13. コンクリ殺人 元少年の母を直撃
    4. 14. 「崖から落ちた」男女2人が遭難
    5. 15. 拳銃のようなもので脅し鞄窃盗か
    6. 16. 「警察官からビデオ通話は詐欺」
    7. 17. 「ティラノサウルス」260頭疾走
    8. 18. 鳥取・島根地震 断層一部活動か
    9. 19. 15歳の妹をDV夫に抱かせ…カナダ
    10. 20. 教員同士で不倫「珍しくない」
    1. 1. 定年後に故郷移住 生活が大崩壊
    2. 2. 小川晶氏の不倫疑惑「99%クロ」
    3. 3. フィフィ「一切の関係を断った」
    4. 4. 新党結成で消滅の危機を迎える党
    5. 5. 大阪の未来のため都構想に挑戦と維新代表
    6. 6. 「安いから行く」若者の旅行傾向
    7. 7. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
    8. 8. 新幹線の「電源マナー」Xで反響
    9. 9. 原口議員の「内情暴露」に同調も
    10. 10. 日本維新の会 音喜多氏の妻擁立
    1. 11. 「中国協賛党」バズ聞きキレたか
    2. 12. 顔に穴が…希少がんと闘う22歳
    3. 13. 政治資金パーティーを全面禁止か
    4. 14. 高市首相 19日に衆院解散表明へ
    5. 15. 菅氏の引退に公明党代表びっくり
    6. 16. 立民原口氏、中道に合流せぬ意向
    7. 17. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    8. 18. 「市長リスペクト持って」と訴え
    9. 19. 高市氏解散は「安倍さんに憧れ」
    10. 20. 与党「疑惑隠し解散」見方を否定
    1. 1. 異国の路上で発見 中国女性の今
    2. 2. 個性的すぎた日本の「失敗スマホ」が、中国で謎のブームを起こしている
    3. 3. アメリカ 欧州8カ国に10%関税へ
    4. 4. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
    5. 5. 米国 ベネズエラ内相と内通か
    6. 6. ベネズエラに莫大な鉱物資源
    7. 7. 韓屈指の「おしどり夫婦」が離婚
    8. 8. 西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、突然夫を公開!?“家族写真”が話題
    9. 9. 不倫疑惑の次は10億円の詐欺? 韓
    10. 10. 中国の公衆トイレにベトナム衝撃
    1. 11. 韓で、米中日首脳に対する好感度
    2. 12. ベッカム家 長男夫妻により崩壊?
    3. 13. 主要金属価格が続々上昇 カナダ
    4. 14. 米大統領が北極海に執着する理由
    5. 15. 円安は「根深い問題」中国が指摘
    6. 16. 中国製のパネル 南アの経済危機
    7. 17. ニキビパッチ 欧米で古い概念
    8. 18. J・ローレンス 大作映画逃した訳
    9. 19. イラン反政府デモ 死者5000人か
    10. 20. イラン指導者「米大統領は有罪」
    1. 1. 極寒の青森で「冷暖房使用不可」
    2. 2. Grokの性的画像加工を調査へ 英
    3. 3. キーエンス入社も…毎日怒られた
    4. 4. USJに弁当持ち込むとどうなる?
    5. 5. 三省堂書店 新店舗で苦渋の決断
    6. 6. 税務署が許さないタンス預金
    7. 7. 工場夜勤、高給以外にもメリット
    8. 8. 定期預金と投資 10年後を比較
    9. 9. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
    10. 10. 一般参賀での「残酷な人気格差」
    1. 11. 「ひとり鍋」人気 各社しのぎ
    2. 12. 別次元…回転寿司の圧倒的な王者
    3. 13. 効果を最大化 風呂1日10分ルール
    4. 14. 「株主優良企業」買い予想数1位
    5. 15. 年金だけでは赤字…どう対策した
    6. 16. 桶狭間の戦い 通説変化で変化?
    7. 17. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    8. 18. 退職金1000万円 使い道の使い道
    9. 19. 30代で元気な人は12.6% 衝撃結果
    10. 20. 神奈川・海老名駅近くのイオンとダイエーが休業　業態転換と建て替えで　イオンは５月、ダイエーは２月２６日から
    1. 1. AI大学がアプデ 4K&縦長対応に
    2. 2. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    3. 3. 米で人気のスマートグラスとは
    4. 4. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
    5. 5. バッテリー売上 AnkerがTOP3独占
    6. 6. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    7. 7. ChatGPT 低価格サブスクを発表
    8. 8. OpenAI、ChatGPTに広告導入へ　米国で無料・低価格プランからテスト開始
    9. 9. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
    10. 10. Amazonベーシック、2180円の防水Bluetoothスピーカー
    1. 11. IDカードを大胆にアレンジ
    2. 12. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
    3. 13. 超低遅延1秒以下のWebRTC配信を可能にする「Broadcast Box」、OBSでの使い方はこんな感じ
    4. 14. AIは道具ってか15人の部下。Claude Code生みの親が語った“究極すぎるマネジメント術”
    5. 15. 携帯電話サービス「povo2.0」の高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の手順を簡略化！アプリから3タップで利用可能に
    6. 16. Googleの次期スマホ「Pixel 10a」と見られる「G4H7L」や「GV0BP」、「GE1GQ」がFCCを通過！Wi-Fi 7やUWB、ミリ波は非対応に
    7. 17. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
    8. 18. 音楽好きのあなたなら「ドングル型DAC」が新しい親友になるかもしれません
    9. 19. シャオミ、厚さ6mmのワイヤレス充電対応モバイルバッテリー
    10. 20. ワイモバイルオンラインストアでウィンタークリアランスセールが開催中！フォルダブルスマホ「nubia Flip 2」が機種変更などで2万9800円など
    1. 1. 半端ない数…大谷の収集癖に騒然
    2. 2. ブラ見える服 セレブ妻に批判
    3. 3. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    4. 4. 昌磨 五輪は「寝不足でした」
    5. 5. 平野歩夢 転倒で決勝2本目を棄権
    6. 6. 男子駅伝 NHKの対応に批判相次ぐ
    7. 7. YouTubeで発掘された選手が米に
    8. 8. 大谷翔平の「新情報」にどよめき
    9. 9. 羽生結弦のグッズ「仕様が天才」
    10. 10. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
    1. 11. 五輪目前で転倒&流血 心配の声
    2. 12. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
    3. 13. 競馬で「見たことない」珍事
    4. 14. ヘルナンデス またも放出説再燃
    5. 15. 全国男子駅伝 宮城が初優勝飾る
    6. 16. 中田翔氏 WBC緊急参戦にバッサリ
    7. 17. 保有資産は「小国統治できる程」
    8. 18. 青学大　黒田朝日と宇田川瞬矢がほっこりシーン　集団追いつき声かけ→黒田が満面の笑み　ネット沸く「初めて見たなぁ」「尊い」原監督は「すごい走り」【都道府県男子駅伝】
    9. 19. クリロナ監督 クラブに不満爆発
    10. 20. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
    1. 1. 俳優同士 妊娠が判明し19歳差婚
    2. 2. かりそめAD転落死 マツコに懸念
    3. 3. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    4. 4. 過度な食べ残し配信者に店が注意
    5. 5. 夫死去の平野レミを上野樹里救う
    6. 6. 放送開始1分40秒で肉体関係 驚き
    7. 7. 実は年齢非公表の芸能人 驚き1位
    8. 8. よくないと思う 吉岡里帆怒った
    9. 9. YouTuberきりまる 結婚を報告
    10. 10. 川島明「じゃない方」時代の格差
    1. 11. ピカチュウ 復刻ぬいぐるみ登場
    2. 12. 佐藤寛子の相手 貫地谷と熱愛も
    3. 13. 渋谷ABEMAS・松本吉弘 結婚発表
    4. 14. 小川晶氏再選にひろゆき氏が皮肉
    5. 15. テレ朝ギャバン キャストを発表
    6. 16. 杉咲花は「魔性の女」?SNS騒然
    7. 17. 草間 露出の「真相」に呆れ声も
    8. 18. 妻・水卜アナの素顔を明かしたか
    9. 19. 配信中に倒れ入院「記憶にない」
    10. 20. TVから消えた? よゐこ有野の現在
    1. 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    2. 2. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    3. 3. お弁当の二段目が…妻サイコパス
    4. 4. ワークマンのジャケットが最強
    5. 5. 海外出身 実は大物俳優の長男
    6. 6. 陳列がトイレみたい 人気店炎上
    7. 7. 「不二家」の新業態が埼玉に
    8. 8. 太り始め 体に出るサインを紹介
    9. 9. 「これ何?」宅配員の一言が話題
    10. 10. 「ハーフサイズ」女性客に怒り
    1. 11. 「砂林開」はなんて読む？ひらがな7文字の富山県の地名！
    2. 12. 夫婦問題で使う「最後のカード」
    3. 13. セブン 魅惑の「新作スイーツ」
    4. 14. 「寝てんだか寝てる猫」話題に
    5. 15. 「幽霊だけどね」漫画に騒然
    6. 16. 「完璧な夫」秘密隠す夫婦の物語
    7. 17. ゆで卵の「時間表」シェフ公開
    8. 18. カルディ 見逃しNGの1月新商品
    9. 19. スイパラ「いちご食べ放題」開催
    10. 20. ペットボトルを誤飲 兄の衝撃