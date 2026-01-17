高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の利用手順が簡略化！KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）においてコンビニエンスストア「ローソン」などの特定の場所でもれなく高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の利用手順を2026年1月16日（金）より3タップに簡略化するとお知らせしています。これにより、スマートフォン（スマ