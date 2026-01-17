◇NTTラグビーリーグワン1部第5節静岡47―36相模原（2026年1月17日静岡・ヤマハスタジアム）静岡が今季ホスト（ホーム）3戦目で初勝利（通算2勝目）を挙げ、連敗を3で止めた。前半4分、スクラムを起点にCTBセミ・ラドラドラ（33）のトライで今季初めて先制。同10分に危険なプレーでイエローカード（10分間の一時退場）を受けたCTBシルビアン・マフーザ（32）がその後、レッドカード（退場）となり、20分間数的不利でのプ