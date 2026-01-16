レバテックは1月14日、正社員として働くIT人材を対象に実施した「黒字リストラに関する意識調査」の結果を発表した。IT人材の約4割が勤務先での「黒字リストラ」に脅威を感じており、AIによる業務代替の広がりなどが不安要因となっていることが明らかになった。調査は2025年12月5日から8日にかけて、正社員として働くIT人材600人を対象にインターネットで実施された。○黒字リストラを肯定的にとらえる人も一定数勤務先が黒字リス