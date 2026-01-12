群馬県で一家3人が殺害された事件からまもなく28年となる12日、警察は指名手配している男の情報提供を呼びかけました。この事件は1998年1月14日、群馬県の旧群馬町（現在の高崎市）で石井武夫さんの一家3人が殺害されたもので、警察は元トラック運転手の小暮洋史容疑者（現在56）を指名手配しています。事件から間もなく28年となる12日、警察は高崎市内の商業施設でポケットティッシュなどを配り、情報提供を呼びかけました。高崎