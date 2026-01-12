国産レアアースの開発実験が行われる日本の最東端・南鳥島に向けて探査船が出航しました。探査船「ちきゅう」は、きょう（12日）午前9時すぎ、静岡市の清水港を出航し、東京からおよそ2000キロ離れている南鳥島に向かいました。島周辺の海底にはレアアースを多く含む泥が発見されていて、今回は深海6000メートルから泥を船上に引き上げる実証実験が行われます。レアアースは、自動車のモーターやスマホの部品などに使われる重要な