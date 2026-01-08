毎日のバスタイムを、もっとやさしく、もっと楽しくしてくれる嬉しいニュースが到着しました。家族みんなの肌を想い続ける「ナイーブ」から、世界中で愛されるキャラクター「ミニオン」とのコラボデザインが数量限定で登場します。見ているだけで笑顔になれるパッケージと、植物生まれのやさしい使い心地で、いつものお風呂時間が癒しのひとときに変わりそう♡ ミニオンデザインで癒しのバスタイム