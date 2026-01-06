【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアは５日、自動運転向けのＡＩ（人工知能）モデルを発表した。視覚情報や言語を基にＡＩが自律的に次の行動を判断できるようになるとし、自動運転の精度が飛躍的に高まると強調した。世界最大級のテクノロジー展示会「ＣＥＳ」で、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が明らかにした。フアン氏は「今後１０年間で、かなりの割合の自動車が自動運転に置き換