東都大学野球リーグの青学大が４日、相模原市の同大グラウンドで始動した。新主将で今秋ドラフト上位候補の渡部海捕手（３年・智弁和歌山）は箱根駅伝で３連覇を果たした駅伝部から刺激を受け、史上初のリーグ７連覇へ意気込んだ。大阪の実家で駅伝をテレビ観戦し、驚異の逆転Ｖを目の当たりにした。「誰かのミスを全員でカバーする部分は、本当に学びになる。勝ち続ける難しさを身に染みて感じているので、絶対自分たちも負け