ガンダムの世界観をまとった特別なスニーカーが、Reebokとのコラボレーションで登場します。2025年12月12日から予約開始される「INSTAPUMP FURY 94」は、GQuuuuuuXとRED GUNDAMの2種類がラインアップ。各27,500円（税込）で、24～30cmまで幅広く展開されています。機体カラーを落とし込んだ大胆なデザインと、ポンプテクノロジーによる快適なフィット感は、ファッションにもコレクションにも