ガンダム×Reebokの最新作！“INSTAPUMP FURY 94”コラボ2種が予約開始

ガンダムの世界観をまとった特別なスニーカーが、Reebokとのコラボレーションで登場します。2025年12月12日から予約開始される「INSTAPUMP FURY 94」は、GQuuuuuuXとRED GUNDAMの2種類がラインアップ。各27,500円（税込）で、24～30cmまで幅広く展開されています。機体カラーを落とし込んだ大胆なデザインと、ポンプテクノロジーによる快適なフィット感は、ファッションにもコレクションにもぴったり♡発売は2026年3月予定。数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

ガンダムの世界観をまとった2種の限定モデル

今回登場するのは、1994年発売の名作モデル「INSTAPUMP FURY 94」をベースにしたスペシャルコラボ。

ラインアップはGQuuuuuuX（ホワイト／ブルー）とRED GUNDAM（レッド）の2種類。ブラッダーパーツには美しいパテント素材を採用し、ヒールサイドには機体番号をプリント。

まるで作品から飛び出したような存在感あふれる仕上がりです。各27,500円（税込）で24～30cmの幅広いサイズ展開も嬉しいポイントです。

こだわりのデザイン＆機能性が魅力

象徴的な“ザ・ポンプ・テクノロジー”は、足の形に合わせてエアバッグがフィットし、履き心地も抜群。

GQuuuuuuXモデルにはポメラニアン、RED GUNDAMモデルにはジオン公国軍のマーク入りポンプボールを配置し、遊び心もたっぷり。

アッパーには耐久性に優れた素材を採用し、未来的なフォルムとガンダムらしいカラーリングが融合した唯一無二のデザインに仕上がっています。

予約・発売スケジュールをチェック

予約は2025年12月12日10時からプレミアムバンダイとリーボック公式オンラインショップでスタート。発送は2026年3月予定です。また、STRICT-G各店舗では2026年3月より一般販売を実施予定。

準備数に達し次第終了となる場合もあるため、確実に手に入れたい方はオンラインでの予約がおすすめです♪店舗によって取り扱い状況が異なるため、訪問前の確認が安心です。

ガンダム×Reebokで特別な一足を手に入れて

ガンダムの世界観を日常に取り入れられるスペシャルコラボ「INSTAPUMP FURY 94」は、ファンはもちろん、個性派スニーカーを求める女性にも魅力的な一足。

高いデザイン性と快適な履き心地を兼ね備え、コーディネートの主役としても活躍してくれます。

価格は各27,500円（税込）、カラーはGQuuuuuuXとRED GUNDAMの2種、サイズは24～30cmと幅広く展開。

限定性の高いアイテムなので、お気に入りを見つけたら早めにチェックしてみてください♡