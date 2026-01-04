タレントの島崎和歌子（５２）が、３日深夜放送の「サンド屋台」（ＴＢＳ系）に出演。昨年、うれしかったことを明かした。島崎は昨年、テレビドラマ「フェイクマミー」（ＴＢＳ系）に出演。「初めて、おばあちゃん役をやらせてもらったんですよ。（放送）当日まで誰がおばあちゃん役をやるか、シークレットだったんです」という。ここから島崎は「すごい自慢していいですか」と満面の笑み。ドラマの反響があまりにもよかった