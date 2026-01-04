第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。日本テレビ系列での地上波生中継では、“珍しい”共演が映ると視聴者の間で話題になっていた。往復両路で選手たちを先導する白バイ。前方部分には「ニセ警察サギ注意」の啓発メッセージが書かれたステッカーが貼られ