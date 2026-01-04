第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。日本テレビ系列での地上波生中継では、“珍しい”共演が映ると視聴者の間で話題になっていた。

往復両路で選手たちを先導する白バイ。前方部分には「ニセ警察サギ注意」の啓発メッセージが書かれたステッカーが貼られていた。さらに、アニメ「名探偵コナン」の主人公・江戸川コナンの姿も。加えて、警視庁のマスコット「ピーポくん」と神奈川県警のマスコット「ピーガルくん」も一緒に描かれていた。

東京都と神奈川県をまたいで行われる箱根駅伝ならではの“共演”に、ネット上のファンからは「ピーポくんとピーガルくんが両方ついてる。箱根駅伝用なのかな？」「ステッカーにガルくんとピーポくん」「本当だ！！白バイのフロントのテープにピーポくん」「東京のピーポくん、神奈川のピーガルくん、そしてコナンくんだった！ すご！？」などの声が上がっていた。

青学大は初優勝の2015年大会から12年で9度目の頂点。同一チーム2度目の3連覇は、史上初の偉業となった。



（THE ANSWER編集部）