ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの公式サイトの一つ「ファミリークラブオンライン」が３日、更新され、年越し公演「カウントダウンコンサート」（カウコン）の配信映像の?フリーズ問題?を謝罪した。「カウコン」について「配信不具合のお詫びと見逃し配信期間延長のご案内」と題した声明を発表。「カウコン」の配信映像がフリーズして一部ファンから批判の声が上がっていたことについて「アクセスが集中した影響により