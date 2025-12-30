【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは29日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との会談で、占領地ヨルダン川西岸に関する政策を変更するよう求めたと報じた。西岸での暴力の激化がパレスチナ自治区ガザの和平計画進展などを妨げていると不満を抱いているという。トランプ氏が第2次政権で、ネタニヤフ氏に対し西岸の政策について本格的に意見を伝えたのは初めてとしている。トランプ氏は29日、米南部