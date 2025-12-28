スポニチスポニチアネックス

鄭大世氏が「現在（借金）5億円！」と激白 スタジオの千鳥が絶句

  • 北朝鮮代表鄭大世氏が28日の番組で、現在の借金状況を明かした
  • 「2億5000万返したんですよ」と報告し、支払義務がまだあると告白
  • その結果、「現在(借金)5億円!」と激白し、千鳥は絶句していた
