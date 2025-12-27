À¤´Ö¤òÂç¤­¤¯Áû¤¬¤»¤¿¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡ÉÌäÂê¡£¾®Àî»á¤Ï11·î27Æü¤Ë¼­¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÔÄ¹Áª¤ËºÆ¤ÓÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢12·î17Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ûº§¼ÔÉô²¼¤È¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¡ÈÂ¾¿Í»ö¡É»ÑÀª¤Ç¾×·â¤Î³«¤­Ä¾¤ê9·î24Æü¤Ë