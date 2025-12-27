PayPay証券で2025年1月1日〜12月7日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠のうち、買付金額／積立件数上位の銘柄をランキング形式でご紹介。PayPay証券 オウンドメディア「資産運用の1st STEP」編集長 臼田琢美氏の分析とともにお伝えする。○【NISAつみたて投資枠】2025年人気銘柄ランキングPayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。買付金額1位は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、2位は「eMAXIS Slim 全世界株式(オ