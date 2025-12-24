大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンは、現地時間12月26日に行われたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第23節で、ミドルスブラとアウェーで対戦。スコアレスドローに終わった。この試合でアクシデントが発生したのは、前半終了間際だった。相手と競り合った際に森下が左足首あたりを負傷。ピッチに倒れ込み、治療を受けた後、スタッフに両脇を支えられた状態で、足を引きずりながら交代となった。この負傷交