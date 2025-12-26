人生100年時代。「人生最後の職場を探そう」と、シニア転職に挑む50、60代が増えている。しかし、支援の現場ではシニア転職の成功事例だけでなく、失敗事例も目にする。シニア専門転職支援会社「シニアジョブ」代表の中島康恵氏が、「定年廃止」企業の実情とホンネを解説する。◆■わずかな「定年廃止企業」にニーズが集中少し前までは「60歳定年」が当たり前、今でも「60歳定年・65歳まで再雇用」の企業がまだまだ多い中で、「70