大阪府岸和田市議会は２５日、永野紗代市議（３９）が同日付で辞職したと発表した。永野氏は、女性関係を巡って市議会から不信任決議を受けた前岸和田市長の永野耕平被告（４７）が議会を解散した後に臨んだ記者会見に妻として同席。解散に伴い２月に実施された市議選に立候補して初当選した。辞職理由は「一身上の都合」としている。永野被告は、改選後の市議会で２度目の不信任決議を受けて同月に市長を失職。出直し市長選に