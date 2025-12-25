ももいろクローバーＺの虚偽コラボ騒動が波紋を広げている。プレミアムウォーター株式会社が２３日、同社グループの営業販売会社が虚偽の営業活動を行っていたとして、ももクロと所属事務所に謝罪。「コラボレーションを実施しているという虚偽の事実を語り、契約を促進する営業活動が行われていたことが判明」したとし「多大なるご迷惑とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」とした。ももクロは２