魚喃キリコさんが死去＝代表作の『南瓜とマヨネーズ』書影オリコンニュース

漫画家・魚喃キリコさんが死去、52歳 一年の時を経ての報告

by ライブドアニュース編集部

  • 漫画家・魚喃キリコさんが、2024年12月25日に52歳で亡くなった
  • 東京ニュース通信社は「故人ならびにご遺族の意向によるものです」と発表
  • 「葬儀は近親者のみにて執り行われました」と伝えた
  漫画家・魚喃キリコさん、昨年に死去 52歳 代表作「blue」「南瓜とマヨネーズ」など
