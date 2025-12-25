ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 漫画家・魚喃キリコさんが死去、52歳 一年の時を経ての報告 訃報・おくやみ 漫画家 オリコンニュース 漫画家・魚喃キリコさんが死去、52歳 一年の時を経ての報告 2025年12月25日 17時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 漫画家・魚喃キリコさんが、2024年12月25日に52歳で亡くなった 東京ニュース通信社は「故人ならびにご遺族の意向によるものです」と発表 「葬儀は近親者のみにて執り行われました」と伝えた 記事を読む おすすめ記事 「勝男からの振り幅えぐい！」竹内涼真、バキバキに割れた腹筋に驚きの声「すごい、すごい努力」「感動」 2025年12月19日 11時35分 本田紗来、2025年は「今までの人生で一番濃かった」姉から褒められたことも明かす 2025年12月21日 13時11分 ３９歳・北川景子、美を保つための日課とは「大変だと続かない。どれだけ時間をかけずにケアできるか」 2025年12月22日 19時7分 漫画家・魚喃キリコさん、昨年に死去 52歳 代表作「blue」「南瓜とマヨネーズ」など 2025年12月25日 17時50分 庄司浩平、“印象ガラリ”な爽やか黒髪＆短髪スタイル披露「あかん」「似合いすぎる」「爽やかでかっこいい」 2025年12月25日 15時36分