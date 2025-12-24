全国5都市17公演で78万人動員という最多動員数を誇る5⼤ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催中のSnow Man。5枚⽬のアルバム『⾳故知新』の世界観を表現して5万5000⼈を熱狂させた12⽉23⽇（⽕）東京ドーム公演をレポートします。スターオーラ全開！ ムービングステージからの華やかな幕開けSnow Manの⾳楽は、いつの時代も鮮烈に、⾊鮮やかに彩れる可能