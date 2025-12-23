デモ参加中のグレタさん＝23日、ロンドン（PA通信＝共同）【ロンドン共同】スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん（22）が23日、英政府に活動を禁じられた親パレスチナ団体「パレスチナアクション」を支持するデモにロンドンで参加したとして警察に拘束された。英メディアが報じた。グレタさんは「パレスチナアクションの被告人を支持する。ジェノサイド（集団殺害）に反対」と書かれたプラカードを手に座り込んでい