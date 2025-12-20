¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï18Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ê½»¸¢¤òÃêÁª¤ÇÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¥Î¡¼¥àÄ¹´±¤Ï18Æü¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î°ÜÌ±Î¨¤¬Äã¤¤¹ñ¤Î½Ð¿È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯´ÖºÇÂç5Ëü·ï¤Î±Ê½»¸¢¤òÃêÁª¤ÇÍ¿¤¨¤ë¡Ö°ÜÌ±Â¿ÍÍ²½¥Ó¥¶¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Ìç¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Ç11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ê½»¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤