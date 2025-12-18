ミランは18日にイタリア・スーペルコッパ(スーパーカップ)でナポリと対戦する。クラブの“カリスマ”ズラタン・イブラヒモビッチ氏の息子、19歳マクシミリアンがメンバーに招集された。『ESPN』が伝えている。ズラタンは神を自称するスター性あふれるパフォーマンスだけでなく、2度のミラン在籍で163試合に出場し93ゴールを記録し、2度のセリエAタイトルとイタリア・スーペルコッパを獲得したレジェンド。息子のマクシミリアン