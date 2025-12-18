米軍厚木基地（神奈川県）から南西約26キロ付近を飛行中の米軍のCH53大型輸送ヘリコプターから15日、ヘルメット1個が落下していたことが18日、政府関係者への取材で分かった。詳しい落下場所は不明。けが人や物的被害は確認されていない。防衛省南関東防衛局は17日夜、神奈川県に情報を提供。県は18日、再発防止に万全を期すよう防衛局に口頭要請した。政府関係者によると、ヘリはキャンプ富士（静岡県）に移動していた。防衛